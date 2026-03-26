Sepultan en Somotillo a compatriota que murió atropellado por vehículo en Costa Rica

En la comunidad Los Balcones, de Somotillo, Chinandega, se le dio cristiana sepultura este jueves al señor Emilio Andrade Moreno, quien falleció atropellado por un vehículo en Costa Rica, el pasado fin de semana.

Despiden a Emilio en Somotillo

El cuerpo de don Emilio fue llevado la noche del miércoles a su comunidad natal Casa Blanca en Somotillo.

Su repatriación fue posible gracias a la solidaridad de personas que aportaron un granito de arena y en especial a una persona de Cinco Pinos que dispuso de su camioneta para trasladar el cuerpo desde Peñas Blancas hasta Somotillo.

En medio del dolor que embarga a la familia por la pérdida de su ser querido, expresaron su agradecimiento por el apoyo brindado para que su pariente descanse en la tierra que lo vio nacer.

