Sepultan en Jinotega, a nica fallecido por incendio en Panamá

Este martes recibió cristiana sepultura en su natal Pantasma, Jinotega, el señor Jeyner Treminio, de 40 años, quien falleció calcinado el pasado 7 de abril en Panamá, durante el incendio.

El siniestro, cuyas causas siguen siendo investigadas por las autoridades canaleras, ocurrió en la parte baja del Puente de las Américas, al explotar varios camiones cisterna en un parqueo.

De acuerdo con los reportes de equipos de socorro, el jinotegano Jeyner Treminio quedó atrapado dentro de unos de los vehículos que se incendiaron, pereciendo calcinado.