Sepultan a jovencita asesinada en zona boscosa de Santa Teresa, Carazo

En el cementerio del municipio de La Paz, fue sepultada anoche la jovencita Stephanie Antonia Sánchez Noguera, de 17 años, quien fue encontrada asesinada en horas de la mañana en un predio baldío del barrio Las Cruces, en Santa Teresa, Carazo.

Stephanie Antonia Sánchez Noguera, de 17 años

Stephanie Sánchez había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles 5 de noviembre cuando se dirigía hacia su casa localizada en el municipio de la Paz.

El hallazgo fue hecho en horas de la mañana por un ciudadano que andaba pastoreando un ganado y vio el cuerpo en completo estado de descomposición tras lo cual avisó a los pobladores de la zona y a las autoridades.

Varios habitantes del sector indicaron que la muchacha era conocida porque transitaba sola con frecuencia el camino ubicado cerca de donde fue hallada asesinada, luego de ser supuestamente abusada.

Al lugar del macabro hallazgo se presentaron dos tíos de la víctima, ya que su mamá se encuentra en Estados Unidos.

De acuerdo con los vecinos, la muchacha también había estado viviendo en Estados Unidos pero supuestamente fue deportada por aparentes problemas con las drogas.

La compañera Karla Licinia Delgado, alcaldesa de La Paz, y delegados políticos de la zona acompañaron a la familia de Stephanie Sánchez, en el último adiós, en una muestra de solidaridad en estos momentos de dolor.

“Se hicieron las coordinaciones con las autoridades y compañeros políticos de Carazo para acompañar al papá de Stephania en el traslado del cuerpo en el ataúd, para darle cristiana sepultura y estar seguro, que el crimen no quede impune”, señaló la alcaldesa de La Paz, Karla Delgado.