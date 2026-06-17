Sepultan a hombre de 66 años fallecido por ataque de abejas en Matagalpa

En un campo santo de Matagalpa, le dieron el último adiós al señor Oscar José Castro González, de 66 años, quien falleció el fin de semana debido a los centenares de piquetes de abejas africanizadas.

Oscar José Castro González

El hecho ocurrió la mañana del pasado domingo en Villa Kokomo, salida sur de Matagalpa, cuando don Oscar José Castro, realizaba labores agrícolas cerca del campo de juegos y fue atacado por los insectos.

Personas que estaban en la zona hicieron el llamado a técnicos de la Cruz Blanca que llevaron a don Oscar Castro al hospital César Amador Molina, de Matagalpa, pero lamentablemente falleció en el trayecto.

Don Oscar José Castro González era originario del barrio Oscar Gámez de la ciudad de Estelí, pero su vela se realizó en casa de su familia en Solingalpa Matagalpa.

