Señora sufre severa lesión en su cabeza al ser atropellada por microbús

La señora Rosa Georgina Soza, de 42 años, sufrió graves lesiones al ser impactada por un microbús la mañana de este lunes de los semáforos de ENEL Central dos cuadras abajo.

Doña Rosa iba cruzando la vía cuando fue atropellada por el microbús placa M 316 463, conducido por el señor Efraín Vallejos.

A causa del impacto, la mujer quedó inconsciente en la pista y poco después los bomberos la atendieron y trasladaron al hospital Fernando Vélez Paiz, con una lesión craneal.

Mientras tanto la policía retuvo a Efraín Vallejos, quien dijo que la señora se le cruzó de pronto, sin darle tiempo a esquivarla.