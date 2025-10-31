Señora sufre lesiones de consideración al ser atropellada por motociclista en Juigalpa

Con lesiones de consideración resultó la señora Tirsa Zambrana, de unos 50 años, al ser atropellada la tarde de ayer jueves por un motociclista en las inmediaciones de la parada del Mamón, en Juigalpa, Chontales.

Cazadores de noticias informaron que doña Tirsa iba cruzando la vía cuando fue impactada violentamente por el motociclista, quien luego perdió el control y se estrelló contra un camioncito estacionado a un lado de la carretera.

El conductor de la motocicleta, cuya identidad no fue revelada, también resultó con golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo, producto del fuerte impacto contra el camioncito.

El señor Wilfredo Ramírez Gadea, conductor del camión involucrado, relató que estaba en una farmacia comprando cuando escuchó un fuerte golpe en la parte trasera de su vehículo.

“Mi esposa se bajó rápido y me dijo: ‘Chocaron el camión.’ Cuando salí; vi que el muchacho de la moto había impactado atrás, después de atropellar a la señora”, expresó Ramírez.

El ciudadano agregó que el motociclista aparentemente intentó darse a la fuga; pero él mismo lo detuvo al observar el estado en que quedó la víctima y los daños ocasionados a su vehículo.

La lesionada fue auxiliada por pobladores del sector, quienes la trasladaron de inmediato en un taxi al Hospital Regional Camilo Ortega Saavedra, en Juigalpa, para recibir atención médica.

Agentes de Tránsito de Juigalpa se presentaron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la responsabilidad entre las partes involucradas en el percance vial.