Señora sale a comprar a pulpería y su familia la encuentra sin vida en cauce de Masaya

De manera accidental perdió la vida anoche la señora Lidia Sánchez, de 74 años, al caer a un cauce de 4 metros de profundidad en el puente “La Vuelta El Chivo”, localizado de la Iglesia Magdalena un kilómetro al Oeste, en Monimbo, Masaya.

Trágico accidente en Monimbó: muere Lidia Sánchez

Se conoció que la desafortunada señora había salido a eso de las 7 de la noche a realizar compras a una pulpería, sin embargo al pasar las horas y su familia ver que no regresaba se preocuparon por lo que salieron a buscarla.

Fue hasta a eso de las 10:15 de la noche que lamentablemente la encontraron al fondo del cauce sin vida.

De inmediato dieron la alerta a los bomberos y la policía nacional, quienes al llegar al sitio conocieron que familiares habían rescatado a la señora del cauce y llevaron el cuerpo a su casa, ubicada en el costado Oeste, donde los bomberos confirmaron que no tenía signos vitales.

Desde anoche mismo la familia procedió a velar a doña Lidia Sánchez, luego que la policía descartara mano criminal al indicar que la infortunada falleció a causa de politraumatismo al caer accidentalmente al cauce.

