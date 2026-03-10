Señora que era supuesta víctima de maltrato, dedice terminar con su existencia en Nagarote

Una mujer de apellido Pineda, de 40 años, decidió terminar con su existencia por causas desconocidas en el barrio El Triunfo, del municipio de Nagarote, en el departamento de León, la mañana de este martes.

El cuerpo de la mujer fue encontrado colgado de un perlín, al cual ató una sábana que se anudó en el cuello, en la pequeña casa que habitaba junto a su pareja.

La infortunada señora dejó tres hijos en la orfandad, uno de los cuales afirmó que ella era víctima de maltrato por parte de su compañero de vida.

Al lugar del hallazgo se presentaron agentes de la Policía Nacional y un médico forense, quienes tras observar el sitio y buscar alguna evidencia, descartaron mano criminal y confirmaron la muerte por asfixia mecánica.

El cuerpo de la señora Pineda sería trasladado al barrio Germán Pomares, en el mismo municipio de Nagarote, para ser velado en su domicilio original, de donde mañana miércoles saldrá el cortejo fúnebre al cementerio local.