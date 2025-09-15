Señora fallece atropellada por motociclista en San Marcos, Carazo

María Luisa Pavón López, de 60 años, murió la noche de este domingo horas después de haber sido atropellada por un motociclista en el barrio Hugo Chávez, en el kilómetro 36 de la carretera San Marcos-Las Esquinas, en Carazo.

La señora falleció producto de trauma craneal y politraumatismo, cuando estaba ingresando al hospital Lenin Fonseca, en Managua, luego que fuera remitida desde el hospital Regional Santiago, en Jinotepe.

Doña María Luisa fue atropellada por la moto placa de Managua 20-046, que manejaba a exceso de velocidad Fernando Jimmy Talavera, quien intento huir del sitio, pero fue capturado por vecinos del lugar.

Al momento de la tragedia, doña María Luisa Pavón López estaba saliendo de la casa de su hija Angela María Martínez García, a quien andaba visitando.

La policía caraceña ya está a cargo del hecho.