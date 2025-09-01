Señora fallece atrapada por las llamas que consumieron su casa en Bluefields

Doña Kenia Allen Bartice, de 62 años de edad, falleció a eso de la 1:20 minutos de esta madrugada al incendiarse su vivienda, en el sector conocido como Punta Masaya, en el barrio Santa Rosa, de la ciudad de Bluefields.

Tragedias en Bluefields: Incendio cobra otra vida

La señora Allen Bartice, vivía sola y al percatarse de las llamas ya no pudo salir, inhalando abudante humo que la hicieron perder el conocimiento y la vida.

A pesar de que la construcción de la vivienda era de concreto el fuego se extendió rápidamente por todo el inmueble por los muebles.

A pesar de que lo bomberos llegaron al llamado de los bomberos y sofocar las llamas ya la señora Kenia Allen, había fallecido.

Con la muerte de doña Kenia Allen Bartice, ya son cuatro las personas que pierden la vida por incendio estructural en menos de un mes, en la ciudad de Bluefields, Caribe Sur.

Entre ellos están el niño Harley Hodgson Downs, de 12 años, la madrugada del 4 de agosto y cuatro días después su abuelita Aracely Downs Sequeira, de 60 años de edad, debido a las quemaduras que sufrió al quemarse por completo su casa en el callejón de Los Malespín, en el barrio Punta Fría, Bluefields.

La primera tragedia por incendio en Bluefields, fue la joven Liliana Aragón, quien falleció en un hospital capitalino el pasado 20 de mayo a causa de graves quemaduras y otras lesiones que sufrió al explotar un tanque de gas butano.

El accidente lo sufrió Liliana Aragón, cuando cocinaba en las instalaciones del Distrito Naval del Caribe Sur, ubicadas en la ciudad de Bluefields.

