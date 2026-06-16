Señora de casi 80 años es encontrada sin vida por parientes cuando le iban a dar de almorzar

Como si estuviera profundamente dormida, así encontraron familiares a doña Teresa de Jesús Rivera, de 79 años, cuando se disponían a darle su almuerzo este mediodía y ya no respondió a los llamados.

La señora Concepción de María Hernández Rivera dijo a las autoridades policiales, que desde varios meses atrás, su mamá venía padeciendo de múltiples enfermedades crónicas, entre ellas, problemas hepáticos.

Este mediodía, como de costumbre, íbamos a animarla para que se levantará de la cama, pero no respondió a los llamados, agregó Concepción Hernández.

A petición de la familia el cadáver de doña Teresa de Jesús no fue llevado al Instituto de Medicina Legal por lo que procedieron a velarla en Villa Reconciliación.

