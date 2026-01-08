Señora acaba con sus días por causas desconocidos en Belén, Rivas

Una mujer de apellidos Hurtado González, de 34 años, decidió acabar con su existencia en el departamento de Rivas, la mañana de este jueves.

Tragedia en Rivas: mujer fallece en El Pegón

El lamentable hecho ocurrió en la comunidad El Pegón, del municipio de Belén, en donde fue encontrada fallecida mediante la asfixia mecánica.

Al sitio se presentaron agentes policiales para descartar mano criminal, en tanto allegados de la señora Hurtado dijeron desconocer las causas que la llevaron a terminar con su vida.

