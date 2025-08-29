Señor se lesiona la columna al reventarse hamaca en la que dormía, en Ciudad Sandino

Con un severo trauma en la columna vertebral resultó el señor Oswaldo Rugama Moncada, de 69 años, al caer de la hamaca en que dormía, luego que el mecate se reventó en su casa ubicada en la zona 6 de Ciudad Sandino.

Después de la caída, familiares llevaron a don Oswaldo al hospital primario de Ciudad Sandino, de donde fue trasladado al Lenin Fonseca, y permanece ingresado en sala de ortopedia de varones.

Por otro lado, en el hospital Manolo Morales Peralta fue atendido Natanael Efraín Laguna, de 25 años, quien sufrió trauma craneal, golpes y escoriaciones, al caer de una moto en una calle del barrio Carlos Fonseca.

En ese mismo centro asistencial fue atendido Carlos Javier Pizarro, de 38 años, quien resultó con heridas en la espalda y la cabeza al ser agredido por desconocidos en un bar ubicado cerca del mercado Roberto Huembes.

