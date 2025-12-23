Señor perece atropellado por camioneta al cruzar ebrio la vía en Bonanza

De forma inmediata falleció el señor José Andrés García Obregón, de 58 años, al ser atropellado por una camioneta en el municipio de Bonanza, Triángulo Minero, Caribe Norte.

José Andrés García Obregón

Cazadores de noticias informaron que la desgracia vial sucedió a las 3:30 de la mañana de ayer lunes frente a la propiedad del señor Salomón Cantillano.

José Andrés andaba ebrio cuando cruzó la vía de manera imprudente, siendo impactado por la camioneta marca Toyota Hilux, color gris, placas ES 23-388 que conducía en su preferencia Emilio Adalis Méndez Cruz, de 19 años.

Al lugar de la fatalidad se presentaron agentes de la Policía de Tránsito para investigar los detalles del accidente y determinar responsabilidades.

