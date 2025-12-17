Señor no aguantó sus enfermedades y decidió lanzarse a un pozo en León

La policía de León determinó suicidio en la muerte de un ciudadano de apellidos Toruño Zapata, de 64 años, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del lunes, dentro de un pozo en desuso, en la ciudad de León.

Hallan sin vida a Luis Toruño en un pozo de León

Conocidos dijeron que el ahora occiso pasó acostado en una hamaca en el patio de su casa, y cuando sus familiares regresaron en la tarde, no lo encontraron.

Al inspeccionar el inmueble y el patio de la casa, les llamó la atención que el pozo en desuso no tenía la tapa puesta, y al revisar, descubrieron el cuerpo.

Según las investigaciones, Toruño Zapata sufrió un derrame cerebral hace varios años, el cual le generó varias enfermedades que le robaron la felicidad.

Cansado de los achaques, el señor de de 64 años, se lanzó dentro del pozo, poniendo fin a su existencia.

El cuerpo fue entregado a familiares quienes le dieron cristiana sepultura en la ciudad universitaria.

