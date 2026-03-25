Señor fallece impactado por camioneta en su carretón de caballo en carretera Nandaime – Rivas

De manera inmediata perdió la vida el señor Domingo de la Cruz Guerrero Palacios, de 65 años, en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 79.8 de la carretera que Nandaime – Rivas.

Trágico accidente en carretera Nandaime-Rivas

La fatalidad ocurrió a eso de la 1:30 minutos de la tarde de este miércoles, cuando el señor Guerrero Palacios viajaba a bordo de un carretón halado por un caballo.

Según cazadores de noticias, el carretón fue impactado en la parte trasera por una camioneta que circulaba en la misma dirección.

A causa del fuerte golpe, el hombre salió proyectado por los aires hasta impactar de cabeza sobre un pedregal a orillas de la vía, en donde sufrió un trauma craneal severo y politraumatismo generalizado.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al sitio del accidente para realizar el levantamiento del cuerpo y realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar la responsabilidad del conductor involucrado.

Domingo de la Cruz Guerrero era originario de Nandaime hacia donde fue trasladado su cuerpo para ser velado y luego darle cristiana sepultura, en tanto el conductor de la camioneta fue retenido por las autoridades.

