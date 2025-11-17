Señor es atropellado mortalmente cuando estaba sentado en una acera de Estelí

De forma casi inmediata falleció el señor José Alexis Centeno Díaz, de 48 años, al ser atropellado por un vehículo cuando estaba sentado en una acera.

El lamentable hecho sucedió de la escuela Fe y Alegría una cuadra y media al Oeste, en el barrio Alfredo Lazo, de la ciudad de Estelí, a la 1:45 minutos de la tarde de ayer domingo.

Cazadores de noticias informaron que don José Alexis fue impactado por la camioneta marca Toyota color rojo con placas BO 1134 que David Dávila Gámez, de 39 años.

Los testigos dijeron que, aunque el conductor de la camioneta no andaba ebrio, perdió el control y se subió a la acera, debido al exceso de velocidad.

