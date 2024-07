Señor en Estelí denuncia a «hermosa mujer» por robo de 12,500 córdobas

Muy afligido por la “palmazón” quedó el señor Hermes Zeledón, de 68 años de edad, a quien una falsa amiga le robó 12 mil 500 córdobas que tenía guardados dentro de un zapato dentro de su casa.

El singular robo sucedió en el barrio Alexis Argüello, de la ciudad de Estelí, en donde don Hermes iba guardando en el zapato parte de la ayuda económica que sus hijos le envían de vez en cuando desde el extranjero.

El hecho ocurrió cuando la mujer llamada Marlenis Moreno llegó a visitar a don Hermes, y él se fue a la pulpería para comprarle una gaseosa con torta en agradecimiento por llegar a verlo.

Don Hermes dijo que cuando regresó de la venta, la mujer hermosa, de estatura alta y pelo liso, ya no estaba. Agregó que cuando fue a buscar el dinero que tenía oculto en el zapato derecho debajo de su cama, también había “volado”.

El afectado dijo que por su edad y condición física, él ya no puede trabajar, por lo que le hizo un llamado Marlenis para que le devuelva el dinero.

«Yo espero llegar a un arreglo con ella, que me devuelva el dinero aunque sea en partes, ese día me confié porque yo la conocía y nunca imaginé que me haría eso», expresó el esteliano.

Además informó que ya interpuso la denuncia respectiva ante las autoridades policiales para que procedan a su búsqueda y captura.