Señor de la Costa Caribe fallece tras ser presuntamente asaltado en Managua

El señor Rodolfo Lucas Ordóñez, de 73 años, falleció en un centro asistencial de Managua tres semanas después de que presuntamente fue asaltado y golpeado por sujetos desconocidos en Managua.

Rodolfo Lucas Ordóñez

Don Rodolfo era oriundo de Laguna de Perlas, Caribe Sur, y algunos allegados dijeron que inicialmente se manejó la hipótesis de un posible asalto; sin embargo, al momento de ser encontrado golpeado aún tenía su celular y su billetera.

Según información preliminar la víctima fue agredida violentamente por varios individuos, que le causaron lesiones de gravedad, principalmente en la cabeza.

Tras el incidente, Rodolfo no buscó asistencia médica, y su esposa tampoco insistió en que lo hiciera.

De acuerdo con familiares que residen en Laguna de Perlas, fue hasta unos 20 días después del hecho, cuando Rodolfo les dijo que sentía fuertes dolores de cabeza.

Finalmente, el sábado 14 de marzo fue trasladado a un centro asistencial, y cuando se disponían a realizarle una cirugía, sufrió un infarto y falleció.

Según familiares, las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con los supuestos implicados.

La familia pidió a las autoridades que esclarezcan el caso que ha generado preocupación entre familiares y amigos.

Las honras fúnebres de Rodolfo, mejor conocido como Lucas, serán realizados este fin de semana en el lugar conocido como “Table Point”, en el municipio de Laguna de Perlas, Caribe Sur.

