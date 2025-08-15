type here...
Buscar
24.7 C
Managua
viernes, agosto 15, 2025
Sucesos

Señor de 83 años grave al ser atropellado por motociclista que se dio a la fuga en Malpaisillo

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En estado delicado de salud se encuentra el adulto mayor Juan Carlos Castro, de 83 años, quien fue atropellado por un motociclista de identidad desconocida, en la carretera a la Mina El Limón, en Malpaisillo, León.

Preliminarmente se conoció que don Juan Carlos intentaba cruzar la vía cuando fue impactado por el motorizado.

Al verlo tirado en la carretera, el motorizado huyó del lugar para no responder por el caso.

Por la gravedad de las lesiones, el adulto mayor fue trasladado al hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad universitaria.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456