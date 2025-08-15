Señor de 83 años grave al ser atropellado por motociclista que se dio a la fuga en Malpaisillo

En estado delicado de salud se encuentra el adulto mayor Juan Carlos Castro, de 83 años, quien fue atropellado por un motociclista de identidad desconocida, en la carretera a la Mina El Limón, en Malpaisillo, León.

Preliminarmente se conoció que don Juan Carlos intentaba cruzar la vía cuando fue impactado por el motorizado.

Al verlo tirado en la carretera, el motorizado huyó del lugar para no responder por el caso.

Por la gravedad de las lesiones, el adulto mayor fue trasladado al hospital Oscar Danilo Rosales, de la ciudad universitaria.

