Señor de 76 años perece tras ser impactado por automóvil en el barrio San José Oriental de Managua

En el hospital Lenin Fonseca se rindió ante la muerte la mañana de ayer, miércoles, el señor Victorino de Jesús Rosales, de 76 años, dos días después de haber sido atropellado por un vehículo en la capital.

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió de la Clínica Santa María una cuadra y media al sur, en el barrio San José Oriental, Distrito IV de Managua, a las 8 con 15 minutos de la noche del lunes.

De acuerdo con testigos, don Victorino iba cruzando la vía de manera imprudente y en estado de ebriedad, cuando fue impactado por el automóvil marca Suzuki, blanco, placas M 264 – 189.

El vehículo era conducido por Oscar Enrique Uriarte, de 57 años, quien fue retenido por la Policía para determinar su responsabilidad en el accidente, y luego dejado libre.

Mientras tanto, don Victorino fue trasladado al Hospital Antonio Lenin Fonseca, donde finalmente expiró a consecuencias de las graves lesiones que sufrió por el impacto.

