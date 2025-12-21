Señor de 71 años muere atropellado al intentar cruzar la vía en Reparto Belmonte

Don Rodrigo Antonio Vargas Vanegas, de 71 años, murió la mañana de hoy domingo minutos después de ser atropellado por un motociclista, en una calle del reparto Belmonte, en Managua.

Cazadores de Noticias informaron que don Rodrigo intentó cruzare la vía, en las inmediaciones de la Universidad de Managua (UDM), cuando fue impactado por la moto placa M 300-112.

El vehículo de dos ruedas era conducido por Ervin Martínez, de 30 años, quien no pudo esquivar al peatón.

Gravemente lesionado, don Rodrigo Vargas fue trasladado al hospital Fernando Vélez Paiz, donde se rindió a la muerte.

