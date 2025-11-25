Señor de 67 años muere atropellado por motorizado en Matagalpa

El señor José Ramón Castillo Noguera, de 67 años, murió esta tarde horas después de ser atropellado por el motociclista José Martínez Picado, de 63 años.

Muere peatón tras ser atropellado en Matagalpa

El accidente ocurrió a eso de las 5 de la mañana de hoy martes, en el sector de Llantasa, en la salida de Matagalpa hacia Jinotega, cuando presuntamente don José Ramón intentó cruzar la vía de manera imprudente.

A causa del impacto, el peatón sufrió fracturas y lesiones graves en órganos internos, que más tarde le causaron la muerte cuando era atendido en el hospital César Amador Molina, de Matagalpa.

Por su parte, el motociclista José Martínez Picado resultó con golpes y excoriaciones que lo mantienen ingresado en el hospital matagalpino.

