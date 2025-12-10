Señor a quien no miraban desde el domingo es encontrado muerto dentro de su casa, en Managua

Don Carlos Rugama, de 68 años, fue encontrado muerto la mañana de hoy miércoles, en el interior de su casa ubicada en el barrio San Judas, en Managua.

Hallan muerto a Don Carlos Rugama en su casa de Managua

Vecinos dijeron que desde la noche del domingo no miraban a don Carlos, y sintieron la corazonada que algo malo le había ocurrido.

“El domingo habló con unos amigos y les dijo que tenía calentura… entró a su casa y no volvió a salir” relataron sus vecinos.

Lunes y martes se acercaron a la puerta de la casa y lo llamaron por su nombre pero no contestó, por lo cual, la mañana de este miércoles le avisaron a un hijo, que don Carlos tenía días de no salir de la vivienda.

Al llegar al inmueble, el hijo angustiado forzó la puerta y al ingresar a la casa, lo encontró fallecido en su cuarto.

Debido al alto grado de descomposición del cuerpo, miembros de Medicina Legal orientaron al hijo de don Carlos Rugama que comprara un ataúd hermético para que lo sepultaran de manera inmediata, tras descartar mano criminal en el caso.

