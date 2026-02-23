Semoviente en la vía causa vuelco de camión en Somoto

Con lesiones leves resultaron el conductor Jorge González y su acompañante José Ramón Nicoya, luego de que el camión en el que viajaban se volcó en el kilómetro 225 ½ de la carretera panamericana, específicamente sobre el puente Inali, en Somoto, Madriz.

Accidente en Somoto: Camión volcado por esquivar semoviente

El accidente ocurrió la madrugada de este lunes 23 de febrero, cuando González, quien se dirigía de Panamá hacia El Salvador, perdió el control del pesado vehículo al intentar esquivar un semoviente que se encontraba sobre la vía.

Tras el impacto, ambos ocupantes fueron asistidos y trasladados hacia el hospital de Somoto por miembros de la Cruz Blanca para recibir atención médica.

Al lugar se presentaron efectivos de los Bomberos Unidos y agentes de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, quienes realizan las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del percance y gestionar el flujo vehicular en esta importante vía internacional.

