Selección de Nicaragua jugará 4 partidos de fogueo ante Cuba en Febrero

Con el manager estrella Dusty Baker al mando, la selección de béisbol de Nicaragua se alista para jugar cuatro partidos amistosos ante Cuba, como parte de su preparación previo al clásico mundial.

Nicaragua con Dusty Baker lista para vencer a Cuba

Según dio a conocer la FENIBA, Nicaragua se mide a Cuba por primera vez el miércoles 18 de febrero en Rivas; el segundo juego será en León el sábado 21 de febrero.

El miércoles 25 de febrero, Cuba y Nicaragua volverán a jugar, ahora en estadio Roberto Clemente, de Masaya y el último partido será en Managua el viernes 27 de febrero.

También la Federación de béisbol FENIBA, dio a conocer que la selección de Cuba, realizará parte de su preparación rumbo al clásico en nuestro país.

Nicaragua con Dusty Baker como mánager busca su primera victoria en el clásico mundial de béisbol, evento que inicia el 6 de marzo y Nicaragua jugará contra República Dominicana, Países Bajos, Israel y Venezuela.