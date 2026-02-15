Segoviano muere al caer desde un puente en San Fernando

El ciudadano William Omar Laínez Rodríguez, de 49 años, fue encontrado muerto en una quebrada la mañana de hoy domingo, en el municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia.

Habitantes de la comunidad Villa Nueva relataron que la tarde del sábado vieron a don William en estado de ebriedad, pasando varias veces por el puente de la zona.

Lo más probable es que la víctima perdió el equilibrio y cayó de puente, muriendo a causa de trauma craneal al impactar la cabeza contra una roca en la quebrada.

Las autoridades descartaron mano criminal en el caso y entregaron el cuerpo a su hijo Huáscar Rodríguez para que le dé cristiana sepultura.

