Segoviano fallece en accidente de motocicleta en Ciudad Antigua

Emilio Gabriel Pulido Moncada, de 19 años, perdió la vida la noche del sábado al accidentarse en motocicleta en el sector conocido como Los Cascabeles, en Ciudad Antigua, Nueva Segovia.

Lugareños dijeron que Emilio conducía en estado de ebriedad la moto placa NS 19-607, cuando perdió el control, en el kilómetro 251 de la carretera Ocotal – Ciudad Antigua.

Eso provocó que cayera la vía e impactara la cabeza contra una cuneta, sufriendo una fractura en el cráneo que le causó la muerte.

Pulido Moncada habitaba en el barrio Monseñor Madrigal, del municipio de Ciudad Antigua.

Al momento de la tragedia llevaba como pasajero al jovencito Vidal Antonio Flores González, de 17 años, quien fue trasladado al hospital Héroes de Las Segovias, ubicado en Ocotal.

