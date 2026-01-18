Segoviano fallece al caer desde un puente con todo y motocicleta

El motorizado Miguel Ángel Blandón Alanís perdió la vida en accidente de tránsito la tarde de hoy domingo, en el puente Tastali, ubicado en Jalapa, Nueva Segovia,

De manera preliminar se conoció que el motociclista salió de la vía del puente y cayó a una hondonada de varios metros de profundidad.

El cuerpo de Miguel Ángel fue rescatado por miembros de socorro de la zona.

Agentes de tránsito investigan las circunstancias que originaron la tragedia.