Tipitapa: Motociclista muere estrellado en camión varado por desperfectos mecánicos

A causa de un trauma craneal severo falleció el motociclista Pablo Antonio Olivas Urbina, de 51 años, al estrellarse contra la parte trasera de un camión.

Impacto trágico en Tipitapa: motocicleta y camión

La tragedia ocurrió a las cinco de la mañana de este viernes en el kilómetro 41 de la carretera Norte, comarca Quebrada Honda, en el municipio de Tipitapa.

Nuestro cazador de noticia José Dávila, informó que la Pablo conducía de sur a norte la motocicleta marca Génesis JJ 125, color azul, placa M 222-207.

En ese momento impactó en la parte trasera del camión color verde, de baranda, placas MY 8821 que se encontraba estacionado a orillas de la vía.

El camión era conducido por Darwin José Muñoz Guerrero, de 48 años, quien dijo que se vio obligado a detenerse en el sitio por desperfectos mecánicos.

Agentes de la Policía del Distrito Ocho, se trasladaron al lugar a realizar las investigaciones del caso, en tanto el conductor del camión fue retenido.

El cuerpo del señor Pablo Antonio Olivas Urbina fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para a autopsia y luego ser entregado a su familia.