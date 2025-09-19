type here...
Se rinde ante la muerte segunda víctima de accidente de motocicleta ocurrido en Ocotal

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Héroes de las Segovias falleció anoche José León Pérez Cornejo, de 38 años de edad, a causa de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito en Ocotal, el domingo 7 de septiembre.

El accidente ocurrió cerca del cementerio municipal, cuando Pérez Cornejo viajaba en una motocicleta junto a Harvey José Zeledón, de 32 años, quien murió pocas horas después de haber sido llevado al hospital segoviano.

El mismo domingo, familiares desmintieron que Pérez Cornejo hubiera muerto horas después del accidente, sin embargo su estado se complicó y tras varios días de intensa agonía, finalmente se rindió ante la muerte ayer jueves.

Autoridades locales investigan las circunstancias del accidente, que según vecinos, involucró la circulación de ambos jóvenes bajo presunta influencia del alcohol, lo cual los llevó a impactar contra la pared de una vivienda.
