Se rinde ante la muerte joven que se estrelló en moto contra un poste en Bilwi

En el trayecto hacia un hospital capitalino murió este jueves Gabriel Corrales Leytón, de 21 años, quien sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido en Bilwi – Puerto Cabezas, Caribe Norte.

Joven muere tras grave accidente en Bilwi

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió la noche del domingo 5 de octubre cuando el joven se estrelló en moto contra un poste del tendido eléctrico cerca del puente de Madensa, en el barrio Nueva Jerusalén.

Los informantes dijeron que Gabriel había quedado en estado delicado por los golpes que sufrió en la cabeza y dio su último suspiro de vida en la zona de Siuna, cuando era trasladado a Managua, desde el hospital Nuevo Amanecer.

El cuerpo fue trasladado a la comunidad Nazareth 2, territorio Tasba Pri, de donde era originario, para ser velado y luego darle cristiana sepultura.

