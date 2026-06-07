Se rinde a la muerte señor atropellado por motociclista en Estelí

En el hospital San Juan de Dios se rindió a la muerte hoy domingo, el señor Alfredo Rugama, de 71 años, quien el pasado 28 de mayo, fue atropellado por el motociclista Freddy Acuña Vásquez.

El accidente ocurrió en el barrio Oscar Gámez número dos, de la ciudad de Estelí, cuando don Alfredo intentó cruzar la vía, sin fijarse a ambos lados.

En ese momento fue impactado por Freddy Acuña quien a bordo de su motocicleta, regresaba de traer del colegio a un sobrino.

En el hecho, don Alfredo resultó con múltiples lesiones graves que le causaron la muerte a pesar de todos los cuidados médicos.

