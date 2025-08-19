Se rinde a la muerte peatón atropellado por jovencito de 16 años en Tipitapa

En el hospital Antonio Lenín Fonseca, de Managua, se rindió a la muerte el Daniel José Morráz Muñoz, de 42 años, quien el pasado 26 de julio fue atropellado por un motociclista de apellidos Tinoco Betanco, de 16 años.

El accidente ocurrió en la comunidad Laos Laureles, en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua, cuando don Daniel Morráz intentó cruzar la vía, presuntamente de manera imprudente.

En ese momento fue impactado por la moto placa M 165-148 que el jovencito Tinoco Betanco conducía en aparente estado de ebriedad.

A causa del impacto, Morráz Muñoz sufrió una fractura en el cráneo y otras lesiones graves, por la cual fue transferido al hospital capitalino donde exhaló su último suspiro de vida en sala de cuidados intensivos.

