Se levantaron temprano a vender marihuana y terminaron tras las rejas en Granada

Agentes antinarcóticos capturaron a Rafael López Cano, de 29 años, y Julio Mendiola Jarquín, de 32, quienes se dedicaban al expendio de marihuana, en Granada.

Los sujetos fueron detenidos en la entrada al barrio Bartolomé número 3, al momento que portaban varias tilas que dieron un peso de 32 gramos de marihuana.

Lugareños dijeron que el par de sujetos iniciaron temprano la venta de marihuana, y gracias a la efectividad policial, fueron puestos tras las rejas.

La policía de Granada también capturó a José Ruiz Reyes, de 41 años, quien días atrás sustrajo una laptop del interior de la vivienda de doña Socorro Lugo Chamorro, de 54 años.

El hecho ocurrió en la Calle Santa Lucía, de La Gran Sultana, donde el amigo de lo ajeno aprovechó que la casa estaba sola para sacar el equipo tecnológico valorado en 500 dólares.

Lo que nunca tomó en cuenta el tamal, es que la vivienda tenía cámaras de seguridad, y todos sus movimientos quedaron grabados, material que será usado para q ue responda por el delito de robo con fuerza.

