San Rafael del Norte: motociclista sufre severas lesiones al ser golpeado por autobús

El ciudadano Pedro Talavera, de 31 años, resultó con severas lesiones en la cabeza la mañana de este martes durante la colisión de una motocicleta con un bus.

Choque en el empalme El Canal, San Rafael del Norte

El accidente ocurrió en el empalme El Canal, en la carretera Jinotega-San Rafael del Norte.

Talavera es originario de la comunidad Sarawasca, de Jinotega, y según los informes iba manejando una moto cuando fue impactado por el bus, cayendo a pocas pulgadas de las llantas traseras izquierda de la unidad de transporte.

El lesionado fue llevado en condición delicada al hospital Victoria Motta de la ciudad de Jinotega.

