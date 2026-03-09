San Francisco Libre: Muchacho muere al derrapar en motocicleta

El motociclista Eddy Javier Vásquez Díaz, de 29 años, perdió la vida instantáneamente la mañana de este lunes al accidentarse en el kilómetro 83 de la carretera al municipio de San Francisco Libre, departamento de Managua.

Eddy Javier Vásquez Díaz perdió la vida en un accidente de motocicleta

Nuestro cazador de noticias Mario Espinoza Ramírez informó desde el lugar de los hechos que el accidente ocurrió en la comarca Laurel Galán, donde el motorizado perdió el control, salió de la vía y se metió a un pedregal.

Cuando sufrió el mortal accidente, Eddy Vásquez conducía supuestamente a exceso de velocidad, una moto estilo montañera marca Serpento color rojo placa ES 30 029, la cual quedó encendida a dos metros de su cuerpo.

Accidente mortal en carretera a San Francisco Libre

Según su cédula de identidad, Eddy Javier Vásquez Díaz era originario del municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua, y se desconoce qué andaba haciendo en esa zona de San Francisco Libre.