Rosita: hombre muere aplastado por camión en que viajaba como pasajero

A causa de diversos golpes y fracturas falleció el señor Favio Siles Cano, de 50 años, al ser aplastado por el camión en que viajaba como pasajero en la comunidad Risco de Oro, localizada a 32 kilómetros al norte del casco urbano de Rosita, Triángulo Minero, Caribe Norte.

Tragedia vial: accidente en Risco de Oro

El lamentable hecho sucedió a las 7 de la noche de ayer martes, cuando Favio viajaba en el camión marca GMC, color blanco, placas M 376 – 427, que iba cargado de arena, conducido por Joel Blandón Centeno, de 36 años.

Cazadores de noticias informaron que, al subir una cuesta, el camión presentó desperfectos mecánicos y se fue hacia atrás, por lo que Favio se lanzó a la carretera con intenciones de salvar su vida, sin embargo, el pesado le pasó encima, matándolo, antes de volcarse.

Al sitio se presentaron agentes de la Policía Nacional para investigar con exactitud las circunstancias en que ocurrió la nueva desgracia vial.

