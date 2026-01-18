Rosita: Conductor y pasajero pierden la vida al estrellarse en moto contra poste

El motociclista Horvin Góngora Ponce, de 23 años, y su pasajero Elis Bello Enríquez, de 24, murieron la noche del sábado, al estrellarse contra un poste de tendido eléctrico, en Rosita, Caribe Norte.

Según las investigaciones, Horvin Góngora conducía a exceso de velocidad la moto placa TM 89-54, cuando perdió el control en una calle del barrio Jesús Meza.

Eso provocó que ambos impactaran contra el punto fijo, sufriendo lesiones en el cráneo y otras partes del cuerpo que les causaron la muerte.

