Rivense se mata al estrellarse en motocicleta contra árbol de Chilamate

El joven Orlando Santiago Aburto Vega, de 29 años de edad, murió la noche de este domingo al perder el control de su motocicleta placa RI 52-085, y estrellarse contra un árbol de chilamate.

Tragedia vial en Rivas: muere joven motociclista

La tragedia vial sucedió en el kilómetro 113 de la carretera Panamericana Sur, cerca de donde funciono el restaurante Praga, en circunstancias que son investigadas por la policía.

Orlando Santiago Aburto Vega era oriundo de la comunidad Tolesmaida, en el municipio rivense de Buenos Aires.

