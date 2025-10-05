Rivense apodado «Carazo» se ahoga en Río de comarca La Virgen

El señor Orlando Molina, de 60 años, conocido cariñosamente como “Carazo”, fue encontrado ahogado la mañana de hoy domingo en un río de la comarca La Virgen, en el municipio de Rivas.

Hallan sin vida a vecino de Rivas en río de La Virgen

Don Julio Sandoval Silva, de 69 años, reató que la tarde del sábado salió a pescar con Erick Martínez y Jorge Bustos, y dejó al cuidado de las cosas a don Orlando.

Al regresar al punto, no encontraron nada más que la camisa de don Orlando, por lo que pensaron que talvés había regresado a su casa.

Al día siguiente le llevaron la prenda de vestir a su esposa, quien les manifestó que don Orlando no había regresado a la vivienda.

Esto alertó a los pescadores quienes al retornar al sitio, encontraron flotando el cuerpo sin ropa de don Orlando, por lo cual notificaron el caso a las autoridades.

El ahora occiso habitaba en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, de la ciudad de Rivas, donde será sepultado por sus familiares.

