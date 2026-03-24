Rivas: incendio deja cuantiosos daños materiales en vivienda de Tola

Una vivienda resultó casi totalmente destruida tras un incendio registrado a las 7:30 de la mañana de este martes en la comunidad Las Palomas, municipio de Tola.

Vivienda destruida por incendio en Tola

El inmueble es propiedad de la señora Thelma de Jesús Sánchez Moraga, de 62 años, quien junto a su familia sufrió la pérdida de la mayoría de sus pertenencias y bienes materiales debido a la voracidad de las llamas.

Ante el llamado de emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos de Tola se desplazaron de inmediato al lugar para sofocar el siniestro y evitar que el fuego se propagara a casas vecinas.

Esfuerzos de Bomberos para Controlar Incendio en Las Palomas

En las labores de atención también participó personal de la empresa DISSUR, quienes procedieron al corte del suministro eléctrico en la zona como medida de seguridad para facilitar el trabajo de los socorristas.

Tras el incidente, las autoridades municipales se presentaron al sitio para brindar acompañamiento solidario a la familia afectada.

Actualmente, equipos de la alcaldía y especialistas de los bomberos realizan la evaluación de los daños y las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que originaron el incendio, mientras se coordinan las primeras acciones de apoyo para los damnificados.

Esfuerzos de bomberos contra el fuego en Tola



