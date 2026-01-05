Rivas: Hombre reportado como desaparecido es encontrado muerto en un platanal

El administrador de empresas Allan Romier Mejía Zúniga, de 45 años, fue encontrado sin vida en el municipio de Rivas, la mañana de este lunes.

Allan Romier Mejía Zúniga, de 45 años

El cadáver de Mejía Zúniga fue hallado en un cañaveral localizado en el barrio Los Pinos de la ciudad de los mangos.

El infortunado era originario de la comarca La Conchagua y había sido reportado como desaparecido desde el viernes 2 de enero.

De momento se desconocen las causas y circunstancias de muerte de Allan Romier Mejía, quien era conocido cariñosamente como “La Gallina”.

Lo que se supo es que, en las últimas semanas Allan había presentado problemas de ansiedad y la última vez que lo vieron, andaba como desorientado.