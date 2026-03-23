Río San Juan: Pleito a balazos y machetazos deja un muerto y varios heridos en El Castillo

Un hombre identificado como Eliezer Ramírez perdió la vida y otras personas resultaron con heridas de machete y arma de fuego durante un enfrentamiento al calor de los tragos en la comunidad El Mónico, en el municipio de El Castillo, departamento de Rio San Juan.

Enfrentamiento mortal en El Castillo

Uno de los lesionados es Juan José Urbina Jaime, de 30 años, de la comunidad Las Maravillas, quien sufrió herida de machete en la cabeza y su mano derecha.

Nuestro colaborador en la zona, José Duarte, dijo que la policía está investigando el motivo del pleito, por lo cual ya hay varias personas detenidas.

