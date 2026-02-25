Río San Juan: le quitan la vida con machete durante un «choque de tapas»
El ciudadano Julio César Delgadillo Altamirano, de 65 años, fue ultimado con machete, en la comarca Bartola, ubicada en El Castillo, Río San Juan.
El crimen ocurrió la mañana de hoy miércoles, cuando don Julio César discutió por motivos desconocidos con un hombre de apellido Marín, de unos 25 años.
En el hecho, el homicida se armó de un machete y le asestó varios filazos en el rostro a don Julio César hasta causarle la muerte.
Autoridades policiales amplían las investigaciones del caso para capturar al autor del crimen.
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