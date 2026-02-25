Fatal coincidencia en Río San Juan: par de hombres mueren aplastado por árboles en El Castillo

El ciudadano Juan Soza de 59 años, murió esta tarde al caerle sobre su humanidad el árbol que estaba derribando en la comarca El Delirio del municipio de El Castillo en el departamento de Río San Juan.

Maycol Noé Chavarría Polanco, de 22 años

Nuestro colaborador noticioso en la zona, José Duarte, informó que Juan Soza murió de forma inmediata en la tragedia registrada a las 5:30 de la tarde de hoy miércoles.

Coincidentemente en horas de la mañana nuestro colaborador nos reportó una muerte similar, ocurrida en la comunidad Boca de Escalera, en el mismo municipio de El Castillo, siendo la victima el joven Maycol Noé Chavarría Polanco de 22 años.

Maycol Noé iba por un camino hacia su casa, cuando un frondoso árbol se desplomo y lo mato al caerle encima.

En ambos casos la policía llego a las comunidades El Delirio y Boca de Escalera, en donde confirmó que las 2 muertes fueron de manera accidental.

