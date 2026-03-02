Río San Juan: Hombre reportado como desaparecido es hallado flotando sin vida en El Castillo

En la bocana del río Santa Cruz, en El Castillo, Río San Juan, fue encontrado flotando muerto este lunes, José Evenor Castro Rodríguez, de unos 42 años.

Hallan sin vida a José Evenor Castro en El Castillo, Río San Juan

Nuestro colaborador en la zona, José Duarte, informó que Castro fue reportado como desaparecido el sábado 28 de febrero, cuando sus familiares lo vieron por última vez en la comunidad El Vivero, en El Castillo.

Tras el hallazgo, la Policía inició las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte y establecer si hubo o no intervención criminal.

El hallazgo del cuerpo sin vida ha causado tristeza entre los pobladores de la zona, quienes estaban atentos a la búsqueda de José Evenor Castro.

Los parientes del infortunado esperan los resultados de las investigaciones para saber en qué circunstancias perdió la vida José Evenor.

