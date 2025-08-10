Río San Juan: Hombre grave al recibir profunda estocada en el cuello

Con pronóstico reservado de vida se encuentra el joven Francisco Amador Dávila, de 30 años, quien fue apuñalado en el cuello por sujetos desconocidos, en San Miguelito, Río San Juan.

Francisco Amador: lucha por su vida tras apuñalamiento

Amador Dávila fue encontrado mal herido en una calle de la comarca El Tule, en San Miguelito; y por la gravedad del caso fue llevado al hospital Luis Felipe Moncada, de San Carlos.

Tras ser atendido por especialistas, Francisco fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos donde batalla contra la muerte.

Autoridades de Río San Juan investigan la identidad y paradero del autor de la puñalada que tiene entre la vida y la muerte a Francisco Amador.

