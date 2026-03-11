Río San Juan: Camión de carga cae en quebrada tras partirse puente de madera en El Castillo

Un camión cargado con mercadería, propiedad del señor Santos Burgos, conocido como “Culebra”, cayó al fondo de una quebrada la mañana de este miércoles en la zona de la cuesta “La Desgracia”, en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.

Accidente en cuesta ‘La Desgracia’, Río San Juan

El accidente ocurrió cuando el vehículo intentaba cruzar un puente hacia la comunidad Nueva Quezada.

Pobladores de la zona atribuyeron el percance al mal estado del puente construido de tablones con vigas de madera.

Afortunadamente, el incidente solo dejó cuantiosos daños materiales y pérdidas en la carga, mientras que el conductor resultó ileso.

