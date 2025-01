Retienen 22 caballos cholencos que fueron llevados de Nicaragua para venderlos para salchichones en Costa Rica

Oficiales de la Policía de Fronteras de Costa Rica, interceptaron en el cantón de Los Chiles, un camión cargado con 22 caballos en condiciones deplorables, que eran trasladados desde Nicaragua por un pinolero cuyo nombre no fue revelado.

La retención de los animales fue realizada la tarde del martes en la localidad Los Robles, cerca del puente del río Medio Queso, durante un control de carreteras con el objetivo de prevenir y controlar los delitos transfronterizos.

Tras una inspección de los equinos, los policías observaron que algunos se encontraban con heridas y cojera, entre otras condiciones que evidenciaban su pésimo estado físico, en tanto las guías de traslado mostraban inconsistencias.

El nica que realizaba el traslado dijo ser el dueño de los caballos y que los pretendía vender en una subasta ganadera de San Carlos, pero al mostrar documentos con inconsistencias, les fueron retenidos.

Los papeles mostrados por el pinolero registran 18 equinos, en tanto en el camión iban 22, además no existe coincidencia entre los animales transportados y los registrados en cuanto a hembras, machos, potrillos y garañones.

La Policía de Fronteras está realizando coordinaciones con otras entidades a fin de que realicen las pesquisas correspondientes para determinar el verdadero origen de los caballos.

Los animales retenidos serán inspeccionados detalladamente, y no podrán ser comercializados mientras no se aclare su origen, pero en el caso de los que están en estado físico deplorable, no se autorizará su venta.

Al propietario le dieron 24 horas para aclarar la verdadera procedencia de los equinos, de lo contrario serán decomisados.

En las redes sociales, algunos han comentado que el nica es muy conocido por comprar los cholencos en Nicaragua y venderlos en Costa Rica para elaborar los codiciados salchichones que no pueden faltar en la mesa de los ticos.